فرنسا تعتذر "جزئياً" عن فوضى نهائي دوري الأبطال

المصدر: البيان

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قدّم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الثلاثاء اعتذارًا جزئيًا عن الفوضى، التي حدثت في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الانجليزي في باريس، مصرًا على أن التذاكر المزورة و"الإهمال" هما السببان الرئيسيان في ما حصل.

وتساءل في حديث مع إذاعة "أر تي أل" المحلية "هل كان ينبغي إدارة الأمور بشكل أفضل في ستاد دو فرنسا؟ الجواب نعم. هل أنا مسؤول جزئياً؟ الجواب نعم".

وتابع "بالطبع أعتذر من جميع الذين عانوا من سوء الإدارة هذا".

وشابت المباراة النهائية مشاهد فوضى عارمة حيث عانى مشجعو ليفربول للدخول الى الملعب لحضور المباراة، ما أثار تساؤلات حيال قدرة العاصمة الفرنسية على استضافة أولمبياد 2024.

بعد أن تسببت مشاهد احتشاد المشجعين في الأماكن الضيقة وتعرضهم للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة في إثارة غضب السياسيين والرياضيين، صب دارمانان الزيت على النار من خلال إلقاء اللوم على المشجعين على أنهم يحملون تذاكر مزورة.

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