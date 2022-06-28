بطولة إيطاليا: مباراة فاصلة لتحديد البطل في حال تعادل فريقين بالنقاط

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء، أنه قرر اجراء مباراة فاصلة لتحديد هوية الفائز بالدوري المحلي في حال تعادل فريقين بالنقاط على قمة الترتيب ابتداء من الموسم المقبل.

وقال الاتحاد الايطالي في بيان إنه وافق على اللوائح الخاصة بمباراة الحسم التي ستذهب مباشرة إلى ركلات الجزاء إذا أنهاها الفريقان بالتعادل.

وكان هذا النظام ساري المفعول في الماضي في الدوري ولكن تم استخدامه مرة واحدة فقط عام 1964 عندما تغلب بولونيا على إنتر في روما ليحصد آخر ألقابه السبعة في الدوري.

وكان رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا اعرب سابقا عن أنه يرغب في تحديد كل لقب من خلال المباريات الفاصلة في مختلف الدرجات.

وتوج ميلان بطلاً الموسم الفائت متقدما بفارق نقطتين عن جاره إنتر.

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