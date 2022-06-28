مجوهرات وساعات.. منزل نجم باريس سان جيرمان يتعرض للسرقة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إنجليزية، عن تعرض الإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان لعملية سطو على منزله، في جزيرة إيبيزا الإسبانية التي يقضي فيها اللاعب إجازته الخاصة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن عملية السرقة شملت مجوهرات وأموال وساعات، تقدر بـ 2.5 مليون يورو، وفور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة، التي بدورها تُحقق في الواقعة حتى الآن.

وشارك فيراتي خلال الموسم الماضي رفقة باريس سان جيرمان في 32 مباراة، وسجل هدفين، وصنع مثلهما.

وساهم فيراتي في تتويج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي عن الموسم المنقضي، ولكن فريقه فشل في حصد لقب دوري أبطال أوروبا بعدما ودع البطولة على يد ريال مدريد من دور الـ 16 للبطولة القارية.

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