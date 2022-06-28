هالاند يستمتع بالكرة على شواطئ ماربيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يستعد النرويجي رلينج هالاند (21 عاماً)، لظهوره الأول الرسمي في مانشستر سيتي، بلعب الكرة على الشاطئ مع بعض المشجعين الشباب.

وأظهر المهاجم الذي تبلغ تكلفته 51.4 مليون جنيه استرليني، سيطرته على الكرة باستخدام كلتا قدميه في الأمواج على شاطئ ماربيا، قبل أن يرسلها إلى لاعب آخر في البحر.

وأظهر بطل النرويج مظهراً جديداً مع شعره الأشقر الطويل، ونشر مقطع فيديو له، وهو يستمتع بإجازته الصيفية على حسابه الشخصي على إنستغرام.

وحصل المنشور على أكثر من 750 ألف إعجاب في غضون 16 ساعة، قبل أيام من سفره إلى مانشستر، للانضمام إلى استعدادات الفريق الإنجليزي للموسم الجديد.

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