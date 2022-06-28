والد نيمار يفاجئ باريس سان جيرمان بطلب غريب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إسبانية، أن والد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان طالب مسؤولي النادي الفرنسي بالحصول على مبلغ 200 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإن والد نيمار أبلغ مسؤولي باريس سان جيرمان برغبته في الحصول على هذا المبلغ نظير رحيل نجله عن صفوف العملاق الفرنسي.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن باريس سان جيرمان يرى أن نيمار لم يعد مفيداً للفريق الفرنسي، وبالتالي فالأفضل رحيله وتوفير راتبه خاصة مع مراقبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لحسابات باريس بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن والد نيمار موافق على رحيل نجله عن صفوف باريس سان جيرمان، بشرط استلام مبلغ 200 مليون يورو، وهو قيمة المستحقات المتبقية في عقد نيمار مع باريس.

وانضم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، ووقع اللاعب البرازيلي على عقد مدته 5 مواسم ينتهي في صيف 2022، وفي مارس من العام الماضي جدد نيمار تعاقده لثلاثة مواسم إضافية مع البي سي جي حتى صيف 2025.

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