الداخلية الفرنسية تعتذر عن أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قدمت وزارة الداخلية الفرنسية اعتذارا عن الأحداث التي شهدتها العاصمة باريس خلال شهر مايو الماضي، أثناء استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد وليفربول.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تصريحات لإذاعة "RTL 2" الفرنسية: "هل كان ينبغي إدارة الأمور بشكل أفضل؟ الإجابة نعم، وهل أنا مسؤول جزئياً؟ الإجابة نعم أيضاً، وأعتذر بالطبع عن سوء الإدارة".

وأضاف: "التذاكر المزورة والإهمال هما السببان الرئيسيان فيما حدث من فوضى خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، وأنا أعتذر وأتحمل المسؤولية".

وأتم: "أعتذر من جميع الذين عانوا من سوء الإدارة".

وشهدت مدينة باريس أحداثاً مؤسفة بنهائي دوري أبطال أوروبا، تمثلت في اشتباكات بين جماهير ليفربول والأمن الفرنسي، الأمر الذي دفع الأخير لاستخدام الغاز المسيل للدموع، من أجل تفريق الجماهير الإنجليزية وإبعادها عن محيط الملعب.

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