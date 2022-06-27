مفاجأة.. رياض محرز على رادار ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية، عن اهتمام مسؤولي نادي ريال مدريد بضم النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى صفوف الميرنغي خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية.

وبحسب الصحفي الإسباني سانتي أونانا المتخصص في أخبار الميركاتو الأوروبي، فإن ريال مدريد يسعى لاستغلال عدم توصل محرز لاتفاق مع السيتي حتى الآن لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2023، وضمه إلى صفوف الملكي بداية من الموسم الجديد.

وأشار الصحفي الإسباني إلى أن ريال مدريد يعتبر أحد الفرق المُهتمة بضم رياض محرز، مشيراً إلى أن اللاعب الجزائري يتفاوض حالياً مع إدارة مانشستر سيتي على تجديد تعاقده، والتوصل لاتفاق حول العقد الجديد لاستمراره فترة أخرى بين صفوف السيتيسينز.

ويبحث ريال مدريد عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية على مستوى الخط الأمامي، خاصة بعدما فشل في ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ويعد رياض محرز حلاً هجومياً مثالياً لريال مدريد للتواجد في مركز الجناح الهجومي، الذي يجيد فيه اللاعب الجزائري ويقدم مستوى فني مميزاً.

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