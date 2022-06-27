وكيله السابق: بنزيما وراء رغبة ليفاندوفسكي في الانتقال إلى برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد سيزاري كوتشارسكي الوكيل السابق للبولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، أن رغبة الأخير في الرحيل عن العملاق البافاري والانتقال إلى صفوف برشلونة، جاءت بسبب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

وقال كوتشارسكي في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "روبرت يريد أن يُظهر أنه أفضل من بنزيما، وهذا سبب من أسباب رغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة".

وتابع: "ليفاندوفسكي يرغب في التنافس مع كريم بنزيما وإثبات أنه أفضل منه، برشلونة وليفا سيقاتلان من أجل إتمام الصفقة، عليه أن يضغط على بايرن ميونخ للتخلي عنه قبل عام من نهاية عقده".

وأتم: "المسؤولون في نادي بايرن ميونخ يعرفون جيداً أن ليفا يرغب في الانتقال إلى إسبانيا، هذه كانت خطته، اللعب في الدوري الألماني، ثم الدوري الإسباني، وإنهاء مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأبدى ليفاندوفسكي بشكل مُعلن رغبته في الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ والانتقال إلى برشلونة بداية من الموسم الجديد، وهو ما يرفضه مسؤولو العملاق الألماني متمسكين باستكمال اللاعب لعقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

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