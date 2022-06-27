استطلاع « البيان ».. 61 %: ساديو ماني سيكرر النجاح مع بايرن ميونيخ

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توقع 61 % مقابل 39 % من المشاركين في استطلاع «البيان»، تحقيق النجم ساديو ماني، نجاحاً كبيراً مع بايرن ميونيخ، مثلما حدث مع ليفربول، وأكدت نسبة 58 % على موقع «البيان» الإلكتروني، نجاح اللاعب مع فريقه الألماني، مقابل 42 % أكدوا العكس، وجاءت النسبة على «تويتر» 64 %، أكدوا قدرة ماني على تكرار نجاحه مع ليفربول، مع فريقه الجديد بايرن، مقابل 36 % أشاروا لعدم وصوله لدرجة النجاح نفسها.

واعتبر فارس جمعان لاعب الجزيرة، أن ماني، أخطأ بالانتقال إلى بايرن وخسر إعلامياً، وتوقع أن تتأثر نجومية النجم السنغالي بهذا القرار، والذي أكد أن الهدف من ورائه مادي في المقام الأول، وسعياً من اللاعب للحصول على راتب أعلى مما كان يحصل عليه من النادي الإنجليزي.

وقال: ماني تراجع بقرار الانتقال إلى الدوري الألماني، 4 خطوات إلى الوراء، نجمه سيختفي تدريجياً، مع انطلاقة الموسم المقبل، لأن المعروف أن الدوري الإنجليزي، أقوى إعلامياً من الدوري الألماني، والأضواء المسلطة عليه، أكبر.

وأردف: وجود ماني، مع مجموعة نجوم مساندة، مثل المصري محمد صلاح، يزيد من الأضواء المركزة عليه، ولكن حجم المتابعة الجماهيرية للدوري الألماني، أقل كثيراً من الدوري الإنجليزي، وأعتقد أنه لا يوجد متابعة للفرق الألمانية، إلا عندما تشارك في البطولات الأوروبية.

وأضاف: إذا كان ماني انتقل إلى الدوري الإسباني، الذي يقارب الدوري الإنجليزي في القوة والأضواء، أو إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، فإننا سننظر للأمر أنه لأسباب فنية، وهنا سيستفيد من الأضواء المحيطة بالفريق، بما يضمه من نجوم، أمثال ميسي ومبابي ونيمار.

وتابع: ربما ينجح ماني فنياً مع بايرن ميونيخ، وهو أمر متوقع، ولكن الأضواء حوله سوف تقل، والشهرة أصبحت جزءاً مهماً من حياة النجوم، بل وأصبحت أحد مصادر الدخل المهمة، من خلال الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، ولذا، كنت أتمنى بقاء النجم السنغالي مع ليفربول.

ويذكر أن صفقة انتقال ماني (30 عاماً)، من ليفربول إلى بايرن ميونيخ، بلغت 35.1 مليون جنيه إسترليني، ليستفيد النادي من عقد اللاعب الذي كان سينتهي مع «الريدز» الصيف المقبل، مع العلم أنه انضم إلى ليفربول مقابل 31 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حوافز إضافية أخرى بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني، من ساوثهامبتون في عام 2016.

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