أتليتكو مينيرو يتخطى فورتاليزا بـ«الثلاثة» في الدوري البرازيلي

المصدر: برازيليا - البيان

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نجح فريق أتليتكو مينيرو في قلب خسارته أمام ضيفه فريق فورتاليزا، بهدفين نظيفين إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أمس ضمن الجولة 14 من الدوري البرازيلي، والتي أقيمت في ملعب مينيرو بحضور 30 ألف متفرج، وبعد أن كان أتليتكو مينيرو خاسراً بنتيجة 2-0، قلب الفريق النتيجة بأهداف روبنز وريفير وماثيوس جوسا الذي سجل في شباك مرماه.

في أول فرصة للمباراة، في الدقيقة 3، افتتح فريق فورتاليزا التسجيل من خارج المنطقة، عندما سدد رومارينهو في الزاوية اليمنى لإيفرسون، في الدقيقة 28، وفي هجمة مرتدة سريعة، ضاعف فريق فورتاليزا النتيجة مرة أخرى مع رومارينهو. بعدها أجرى أنطونيو محمد مدرب أتليتكو مينيرو تبديلاً في الشوط الأول، أفسح جونيور ألونسو الطريق لإدواردو فارغاس، وفي أول فرصة في الدقيقة 15 من الشوط الثاني تقدم أرانا من الجهة اليسرى وسدد كرته بقوة، لكن دفاع فورتاليزا أبعدها.

بدأ دور أتليتكو منيرو في الدقيقة 30. بعد عرضية بواسطة فارغاس، أكملها روبنز برأسه وتقليل الفارق بهدف الأول في الفريق، وفي الدقيقة 41، في كرة عرضية أخرى، مرر إيغور رابيلو الكرة لريفير الذي لعبها برأسه في الزاوية اليمنى وهز بها شباك مارسيلو بوك، ليصل بفريقه إلى التعادل بهدفين لكل فريق.

في الوقت المحتسب بدل الضائع، في الدقيقة 94، أرسل أرانا عرضية من الجهة اليسرى على رأس فارغاس والذي لعبها لتصطدم بالمدافع ماتيوس جوسه وتدخل الكرة مرمى فريقه مسجلة الهدف الثالث لأصحاب الأرض، بهذه النتيجة

يحتل أتليتكو مينيرو المركز الخامس في بطولة الدوري البرازيلي برصيد 24 نقطة.

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