غاريث بيل ينتقل إلى الدوري الأمريكي

المصدر: وكالات

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أكد المهاجم الويلزي غاريث بيل انتقاله إلى لوس أنجليس إف.سي الأمريكي عقب رحيله عن ريال مدريد بطل أوروبا وإسبانيا.

ونشر بيل (32 عاماً) فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحمل قميص فريقه الجديد وقال: "أراكم قريباً في لوس أنجليس".

وذكرت تقارير صحفية أن بيل اتفق على الانضمام للفريق الأمريكي لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر بعد انتهاء عقده مع ريال هذا الصيف.

وفي وقت سابق تكهنت وسائل إعلام ببقاء بيل في إسبانيا مع فريق خيتافي أو العودة لبلاده واللعب بصفوف كارديف سيتي، لكن نجم توتنهام هوتسبير السابق حسم قراره بالانتقال إلى الولايات المتحدة بهدف الاستعداد جيداً لكأس العالم في قطر.

ونجح لوس أنجليس إف.سي في ضم مدافع إيطاليا المخضرم جيورجيو كيليني قبل أسابيع.

وانضم بيل إلى ريال مدريد في 2013 قادماً من توتنهام في صفقة قياسية في ذلك الوقت مقابل 100 مليون يورو (105.54 ملايين دولار).

ونال بيل ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وكأس العالم للأندية في ثلاث مناسبات وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

لكن العلاقة بينه وبين ريال مدريد ساءت في الموسمين الماضيين، وانتقل على سبيل الإعارة إلى توتنهام في موسم 2020-2021.

وتعرض بيل لصيحات استهجان من جماهير ريال مدريد خلال مباراة في الدوري في أبريل الماضي.

وقاد بيل بلاده ويلز للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لأول مرة منذ 1958 بعد الفوز 1-صفر على أوكرانيا في الملحق في وقت سابق من الشهر الحالي.

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