"شبيه ساديو ماني" يُحرج مراسلاً على الهواء.. الفيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراسل شبكة "سكاي سبورتس" ألمانيا أثناء محاولة إجراء مقابلة مع ساديو ماني بعد إتمام انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

وخلال ظهور المراسل على القناة، دخلت من الخلف سيارة حمراء، زعم أنها تضم ساديو ماني، ومن ثم اتجه إليها في انتظار نزول النجم السنغالي.

وبينما كان المراسل يقول إنه لا يرى ساديو ماني، نزل من السيارة شخص آخر أسمر اللون، وهو ما أثار ارتباك المراسل الذي ظن أنه هو، وناداه "ساديو".

وأعلن النادي البافاري، الأربعاء، تعاقده مع ماني بعقد يمتد لـ3 سنوات، بعد 6 سنوات قضاها في صفوف ليفربول الإنجليزي، حقق خلالها العديد من الإنجازات، أبرزها الحصول على 6 ألقاب، بالإضافة للعديد من الإنجازات الفردية.

وشارك ماني في 269 مباراة بقميص "الريدز" وسجل خلالها 120 هدفا، وصنع 48 أخرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز