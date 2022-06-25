"كاف" يكشف قواعد المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن قواعد نسختي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) لموسم 2022 / 2023.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي أمس الجمعة :" قامت لجنة المسابقات بحسم عدد من الأمور الرئيسية المتعلقة بالإعداد للموسم الجديد لنسختي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، الخاصة بتسجيل الأندية المشاركة وبدء الفعاليات وتسجيل اللاعبين وشروط المشاركة للاتحادات الأعضاء".

وأضاف أنه تم مد مهلة إرسال كل اتحاد محلي لأسماء الأندية التي ستشارك في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية إلي 31 يوليو المقبل.

وأوضح: "تم تأكيد أحقية 12 اتحادا محليا بمشاركة ناديين من مسابقاته في دوري الأبطال والكونفدرالية، وهي الجزائر وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا وليبيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسودان وتنزانيا وتونس".

وتابع: "تمت الموافقة على استمرار قاعدة الاستبدال خلال المباريات لخمسة لاعبين، وذلك بعد قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع منح كل ناد الحق في قيد 40 لاعباً بقائمته على أن يتواجد على مقاعد البدلاء 9 لاعبين من 7 وتكون نهاية فترة التسجيل الأولي في الجولات التمهيدية في 15 أغسطس 2022".

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