برشلونة يهنئ ميسي بعيد ميلاده الـ35.. فيديو

المصدر: وكالات

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حرص نادي برشلونة اليوم الجمعة، على توجيه رسالة تهنئة لقائده السابق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم الحالي، بعيد ميلاده الخامس والثلاثين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع "تويتر" مقطع فيديو لأحد أهداف ميسي بقميص "البلوغرانا" معلقا عليه: "عيد ميلاد سعيد ليو".

يذكر أن ليونيل ميسي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في برشلونة عام 2004، وانتهى عقده يوم 30 يونيو 2021، وفشل النادي الكتالوني في تجديد عقد الأرجنتيني بسبب مشاكل مالية واللوائح التي فرضتها رابطة الليغا الإسبانية بشأن سقف الرواتب، ليضطر للرحيل مجانا صوب باريس سان جيرمان.

وأكد ميسي قبل الإعلان عن رحيله عن قلعة "كامب نو"، أنه وافق على تخفيض 50% من راتبه من أجل تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وحقق ميسي، الذي ولد يوم 24 يونيو 1987 في مدينة روساريو الأرجنتينية، العديد من الألقاب الفردية والجماعية، على مدار مسيرته الكروية الحافلة بالانتصارات، على كافة الأصعدة، سواء مع فريقي برشلونة الإسباني أو باريس سان جيرمان، أو دوليا مع منتخب الأرجنتين.

وبلغ عدد ألقاب ميسي مع برشلونة 35 لقبا، تنوعت بين محلية وقارية وعالمية، حتى رحيله في أغسطس 2021، إلى باريس سان جيرمان، الذي توج معه بلقب بطل الدوري الفرنسي للموسم (2021-2022).

ولكن ألقاب ميسي مع المنتخب الأرجنتيني ليست كثيرة كما هو الحال مع برشلونة، فقد فاز البرغوث بـ4 ألقاب فقط، مع جميع الأعمار السنية "للتانغو"، منها لقبان مع المنتخب الأول طوال مسيرته، وهما "كوبا أمريكا 2021" ولقب "فيناليسيما 2022"، كما حقق كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في 2005، وذهبية أولمبياد بكين 2008.

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