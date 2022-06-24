في عيد ميلاد ميسي الـ 35.. قهره المرض وأنقذه القدر ليصنع تاريخ برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يحتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ 35، حيث ولد البرغوث 24 يونيو 1987، جنوب مدينة روساريو في مقاطعة سانتا في بالأرجنتين.

بدأ ليونيل ميسي مسيرته مع الساحرة المستديرة بنادي غراندولي الأرجنتيني في سن الخامسة من عمره، ثم انتقل إلى نيولز أولد بويز عام 1995، وانضم إلى برشلونة 14 ديسمبر عام 2000، ونجح على مدار هذه السنوات في كتابة التاريخ وصناعة الأرقام القياسية والإنجازات التي جعلت منه أسطورةً في عالم كرة القدم.

وعانى ميسي من نقص في هرمون النمو وهو في سن الحادية عشر، وجاء التشخيص بعد ملاحظة أنه أقصر قامة مقارنة بباقي الفتية في الفئة العمرية نفسها، الأمر الذي شكّل تهديداً لمسيرته مع لعبة كرة القدم التي يعشقها.

ولم يتمكن والد ميسي من توفير تكاليف علاجه التي وصلت إلى 1000 دولار يومياً، نظراً لأنه من عائلة متوسطة الحال، لتأتيه فرصة ذهبية للتدريب في أكاديمية لا ماسيا التابعة لنادي برشلونة، على أن يتحمل النادي الكتالوني تكاليف العلاج.

وتدرج ميسي في فرق المراحل العمرية ببرشلونة، واستدعاه فرانك ريكارد 16 أكتوبر 2004 لخوض أول مباراة رسمية في مسابقة الدوري الإسباني أمام إسبانيول، وكان عمره وقتها 17 عاما ليصبح أصغر لاعب يرتدي قميص برشلونة ببطولة «الليغا»، وسجل أول أهدافه مايو 2005 في شباك فريق ألباسيتي.

وحقق ميسي العديد من الإنجازات رفقة برشلونة، إذ توج ببطولة دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، وكأس العالم للأندية (3 مرات)، والدوري الإسباني (10 مرات)، وكأس ملك إسبانيا (7 مرات)، وكأس السوبر الإسباني (3 مرات)، وكوبا كاتالونيا (مرتين)، وحصد جائزة الكرة الذهبية (7 مرات)، وسجل مع برشلونة 672 هدفاً في 778 مباراة، وصنع خلالها 288 هدفاً.

ورحل ميسي عن صفوف برشلونة، وانضم إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده وفشل البرسا في الاحتفاظ بخدماته، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها.

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