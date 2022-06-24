مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يقترب من اللحاق بماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير إسبانية، عن اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الانتقال إلى الدوري الألماني بداية من الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رونالدو أكد أن وقته في مانشستر يونايتد قد انتهى، مشيرة إلى أن الوجهة المقبلة للاعب البرتغالي ستكون الدوري الألماني من خلال بوابة نادي بايرن ميونخ.

يأتي ذلك رغم تعاقد بايرن ميونخ خلال الأيام القليلة الماضية مع السنغالي ساديو ماني قادماً من ليفربول الإنجليزي.

وتأتي رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد، بعدما فشل النادي الإنجليزي في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث رهن اللاعب من قبل استمراره مع مانشستر بتأهل النادي إلى بطولته المفضلة، وهو ما لم يحدث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز