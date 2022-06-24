«كلاسيكو الأرض» 16 أكتوبر

المصدر: مدريد - وكالات

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يشهد يوم 16 أكتوبر المقبل «كلاسيكو الأرض» في الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، وتجمع المباراة ريال مدريد حامل اللقب، وبرشلونة في استاد سانتياغو برنابيو، بالجولة التاسعة في أول قمة رسمية بين الفريقين بالموسم الجديد، ويحل «الملكي» ضيفاً على «البارسا» في كامب نو 19 مارس 2023.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن مواعيد ومباريات الموسم الجديد، والذي سينطلق 14 أغسطس المقبل. ونشرت عبر حسابها الرسمي على «تويتر» جدول المرحلة الأولى، وسيحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفاً على ألميريا بطل دوري الدرجة الثانية، والصاعد حديثاً لمصاف أندية الدوري الممتاز، على أن يختتم الموسم في يونيو من العام المقبل بمواجهة أتلتيكو بلباو. وسيبدأ برشلونة الموسم بمواجهة فريق رايو فاييكانو على ملعب «كامب نو»، وسينهيه بمواجهة خارج أرضه مع سيلتا فيغو.

وسيلعب ريال مدريد ديربي العاصمة مع جاره وغريمه التقليدي أتلتيكو مدريد في ملعب الأخير «واندا ميتروبوليتانو» يوم 18 سبتمبر المقبل بالدور الأول، على أن تقام مباراة الدور الثاني يوم 26 فبراير في ملعب سانتياغو برنابيو. ويستضيف برشلونة جاره الكتالوني إسبانيول يوم 31 ديسمبر المقبل في الدور الأول، على أن تقام مباراة الدور الثاني في ضيافة الأخير يوم 14 مايو 2023. ومن المقرر أن يواجه أتلتيكو مدريد ضيفه برشلونة في الثامن من يناير من عام 2023 في الدور الأول، على أن يستضيفه الفريق الكاتالوني في «كامب نو» يوم 23 أبريل من العام نفسه.

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