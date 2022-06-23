10 لاعبين مرشحون لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

المصدر: وكالات

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نشرته مجلة “Four Four Two” البريطانية، تقرير تضمن ترتيب أفضل 10 لاعبين في قارة إفريقيا عن عام 2022 .

وشهدت القائمة التي نشرتها الصحيفة الإنجليزية، تواجد 5 لاعبين في البريميرليغ، على رأسهم ثنائي فريق ليفربول صلاح وساديو ماني.

وجاء ترتيب أفضل 10 لاعبين في إفريقيا لعام 2022 وفقا لمجلة فور تو فور كالتالي:

1- محمد صلاح

2- ساديو ماني

3- كاليدو كوليبالي

4- رياض محرز

5- أشرف حكيمي

6- إدوارد ميندي

7- فرانك كيسي

8- سيباستيان هالر

9- فيكتور أوسيمين

10- ويلفرد زاها

يذكر أن أخر لاعب فائز بجائزة الأفضل في إفريقيا كان السنغالي ساديو ماني عن عام 2019، في الحفل الذي أقيم في مدينة الغردقة يناير 2020، بينما فاز الفرعون المصري بلقب الجائز مرتين 2017 و2018.

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