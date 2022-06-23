لتعويض رحيل صلاح المحتمل.. ليفربول مهتم بضم نجم ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بدأ نادي ليفربول في وضع عدة بدائل لتعويض خدمات الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الريدز، حال استقر على عدم التجديد مع فريقه ومغادرة قلعة أنفيلد.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية صيف 2023، ولم يتوصل الطرفين لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد مرشح ليحل محل صلاح في ليفربول.

وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل 2023، وهناك شكوك حول استمراره مع الميرنغي خلال الفترة المقبلة خاصة أنه يرغب في المشاركة قبل حلول موعد منافسات كأس العالم 2022.

ويعتبر أسينسيو محل اهتمام أندية أوروبية أخرى بخلاف ليفربول، مثل ميلان ومانشستر يونايتد وأرسنال.

ويبحث ليفربول عن حلول تحسباً لرحيل محمد صلاح، لذلك يضع النادي الإنجليزي أسينسيو كبديل محتمل لتعويض الدولي المصري حال رحيله، في الوقت الذي لن يستغنى فيه ريال مدريد عن لاعبه بأقل من مبلغ 50 مليون يورو، استغلالا لفترة العام المتبقية في تعاقده مع الميرنغي.

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