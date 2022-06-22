فيديو .. حقيقة فيديو الهدف العجيب لابن ميسي

المصدر: وكالات

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، مقطع فيديو لطفل صغير، بارع، يراوغ بالكرة، ويتخطى المدافعين، بطريقة محترفة، قيل إنه، ماتيو، ابن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وتُظهر اللقطات الطفل وهو يتحكم في الكرة بطريقة احترافية، في نصف ملعبه قبل مراوغة ثلاثة خصوم بسهولة وهم يحاولون التصدي له.

وبعد أن وجد بعض المساحة، أطلق الصبي تسديدة بقدمه اليسرى متجاوزة حارس المرمى إلى الزاوية العليا، موقعا هدفا رائعا.

وتم نشر لقطات من الهدف على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ادعى بعض مستخدمي تويتر أن الهداف هو ماتيو، ابن ميسي.

ولدى مهاجم باريس سان جيرمان، ثلاثة أبناء من زوجته أنتونيلا روكوزو، وماتيو، البالغ من العمر ست سنوات، يتوسط كل من تياجو، الأكبر، وسيرو، صغير العائلة.

وكتب أحد المستخدمين معلقا على الفيديو "هذا ماتيو ميسي، ليست هناك حاجة لاختبار الحمض النووي".

لكن الواقع أن الطفل "ليس ابن ميسي، رغم براعته" على حد تعبير أحد المعلقين الذين تفطنوا لكون الطفل مجرد لاعب صغير موهوب ولا يمت بصلة لعائلة الحائز على سبع كرات ذهبية.

وعلق آخر قائلاً: "هذا ليس ابن ميسي، بالتأكيد، لكنه طفل موهوب جدًا ".

وأضاف زوج آخر من المعجبين: "هذا ليس ماتيو" و "لا يمكن أن يكون هذا ابن ميسي حقًا".

وتبين أن الفيديو لا يظهر ماتيو ميسي"، حيث إن المقطع الأصلي منشور من قبل أكاديمية كرة القدم في نادي أندرلخت البلجيكي.

ونشر أندرلخت الفيديو بتعليق "أكاديميتنا، هي أكادميتكم".

ونشر المقطع وقتها مع تعليق قديم كان يصف أحد أهداف ميسي خلال مباراة سابقة، وهو ما جعل كثيرين يستنتجون أن الأمر يتعلق بماتيو ميسي.

وحقق الفيديو على تيك توك ملايين المشاهدات والمشاركات والإعجابات.

ونشر ميسي في أكثر من مرة مقاطع فيديو أثناء لعب الكرة مع أبنائه، لكن لم يبرز من تلك المقاطع أي مهارة استثنائية للأبناء.

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