بوجبا..دي ماريا..بيل وديمبلي..نجوم بلا عقود ومستقبل غامض

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فيما بدأت العديد من الأندية نشاطها مبكرا في سوق انتقالات اللاعبين هذا الموسم، وحسم بعضها عددا من الصفقات على مدار الأسابيع الماضية، لا يزال عدد من أبرز نجوم الكرة على "قائمة الانتظار" حيث يحيط الغموض بمستقبلهم.

وانتهت بالفعل عقود العديد من هؤلاء النجوم بأنديتهم وباتت لهم الحرية الكاملة في التوقيع للأندية التي يرغبون فيها ما يعني أن صفقاتهم لن تكلف أنديتهم مبالغ طائلة من المال حيث ستقتصر على الشروط المالية المتفق عليها مع هؤلاء اللاعبين أنفسهم في صفقات "انتقال حر".

وبرغم ما يتردد من أحاديث وشائعات كثيرة بشأن الأندية الراغبة في ضم هؤلاء اللاعبين، إلا أنهم ما زالوا لم يحسموا وجهاتهم حتى الآن ولم يعرف أي منهم الفريق الذي سيرتدي قميصه في الموسم المقبل.

وترصد وكالة أنباء الإمارات /وام/ في هذا التقرير عددا من أبرز النجوم الذين انتهت ارتباطاتهم بأنديتهم أو تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، ولم يحسم موقفهم في سوق الانتقالات حتى الآن: بول بوجبا : بعد 6 سنوات من عودته إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفض لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا الاستمرار مع الفريق وفضل الرحيل بنهاية عقده في يونيو الحالي.

وربطت العديد من التقارير اسم بوجبا /29 عاما/ بناديه السابق يوفنتوس الإيطالي لكن شيئا لم يتم حتى الآن رغم حاجة يوفنتوس إلى جهود اللاعب بعد موسمين متواضعين للفريق على المستويين المحلي والأوروبي.

عثمان ديمبلي: منذ انتقال المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي إلى برشلونة في 2017، لم تكن الأمور على نفس النحو الذي أراده اللاعب أو النادي الذي تكلف الكثير لاستقدامه من بوروسيا دورتموند الألماني.

ولكن ديمبلي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة هذا الشهر، لا يزال في الخامسة والعشرين من عمره كما يمتلك إمكانيات فنية وبدنية مميزة جعلته هدفا لبعض الأندية وفي مقدمتها تشيلسي الإنجليزي خاصة وأن إدارة نادي برشلونة لم تفلح حتى الآن في إقناعه بالبقاء مع الفريق.

إيسكو: بعد 9 مواسم قضاها الإسباني إيسكو /30 عاما/ في صفوف ريال مدريد، وأحرز خلالها العديد من الألقاب مع الفريق مثل لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات ولقب الدوري الإسباني 3 مرات، يستعد اللاعب للبحث عن فرصة جديدة في ناد آخر.

ولم يكن إيسكو ضمن حسابات الطاقم الفني لريال مدريد بشكل كبير في الموسم المنقضي حيث شارك في 14 مباراة فقط في الدوري الإسباني كما فقد مكانه بقائمة المنتخب الإسباني ما يدفعه للرحيل عن الفريق الملكي بحثا عن فرصة أفضل للمشاركة. ويبدو أرسنال الإنجليزي وأشبيلية الإسباني من أكثر المهتمين بضمه.

آنخل دي ماريا : بعد 7 مواسم في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ودع نجم كرة القدم الأرجنتيني المخضرم آنخل دي ماريا الفريق بشكل جيد من خلال هز الشباك في مباراته الأخيرة خلال الموسم المنقضي، والتي فاز فيها الفريق على ميتز 5-0 .

وأحرز دي ماريا 93 هدفا في 295 مباراة خاضها مع سان جيرمان على مدار المواسم السبع، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي في 5 مواسم وبلقب كأس فرنسا في 5 مواسم وبلقب كأس الرابطة 4 مرات لكنه لم ينضم حتى الآن لأي ناد رغم انتهاء ارتباطه بالنادي الباريسي.

وكانت تقارير أشارت إلى رغبة كل من برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في التعاقد معه ضمن خطة كل منهما لإعادة بناء الفريق.

جاريث بيل: برغم اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه، لم يحسم جاريث بيل نجم منتخب ويلز قراره بشأن وجهته الجديدة بعد رحيله رسميا عن ريال مدريد الإسباني.

وأوضح بيل /32 عاما/ أن عنصر المشاركة بانتظام سيكون من أهم العوامل التي تحدد وجهته المقبلة حيث يرغب اللاعب في الحفاظ على لياقته البدنية والفنية في أعلى مستوياتها من أجل قيادة منتخبي بلاده في بطولة كأس العالم خلال نوفمبر المقبل.

ومن أبرز الأندية التي ترغب في ضم اللاعب، نيوكاسل الإنجليزي وميلان الإيطالي وكارديف سيتي الويلزي.

كريستيان إريكسن : تسببت الأزمة الصحية التي تعرض لها نجم كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن خلال مشاركته مع منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أوروبا /يورو 2020/ منتصف العام الماضي في تغيير شكل مسيرة اللاعب الكروية.

وتغلب إريكسن سريعا على هذه الأزمة وعاد لممارسة اللعبة والمشاركة في المباريات من خلال برينتفورد الإنجليزي بعدما فسخ انتر ميلان عقده بالتراضي لاعتماد نجم الدنمارك على جهاز لتنظيم ضربات القلب وعدم إمكانية مشاركته في الدوري الإيطالي.

ولكن المستوى الذي قدمه إريكسن /30 عاما/ مع برينتفورد وأيضا بعد عودته للمشاركة في صفوف المنتخب الدنماركي جعله هدفا لعدد من الأندية مثل توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين إضافة لبرينتفورد نفسه.. وبرغم هذا لم يحسم موقف اللاعب حتى الآن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز