برسالة عاطفية.. كلوب يودع ساديو ماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ودع يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني الذي انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ بعدما قضى 6 مواسم بين صفوف الريدز.

وكان بايرن ميونخ أعلن اليوم الأربعاء، تعاقده مع ساديو ماني قادماً من ليفربول بعقد مدته 3 مواسم.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "إنها لحظة مهمة، لا فائدة من أن يتظاهر أي شخص بخلاف ذلك".

وتابع: "ساديو ماني أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق يغادر النادي".

وأضاف: "ماني يغادر مع امتناننا وحبنا له، يترك مكانة مضمونة بين العظماء، ويرحل في لحظة أصبح فيها أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية".

وأردف: "بالنظر إلى الأهداف التي سجلها والألقاب التي فاز بها هو أسطورة بكل تأكيد، هو أيضاً رمز لليفربول في العصر الحديث".

وأختتم: "منذ أن دخل إلى هذا النادي جعلنا أفضل، ساديو جعل كل شيء ممكناً".

ولم يكشف بايرن ميونخ في بيانه الرسمي قيمة شراء ساديو ماني من ليفربول، لكن تقارير عالمية أكدت أن قيمة الصفقة بلغت 32 مليون يورو.

وكان عقد ماني مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023، قبل أن يقرر الدولي السنغالي الرحيل عن قلعة أنفيلد.

ولعب ماني بين صفوف ليفربول 6 مواسم، خاض خلالها 269 مباراة وسجل 120 هدفاً وصنع 48 هدفاً آخر، وحقق 6 ألقاب مع الريدز هي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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