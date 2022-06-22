ساديو ماني يوجه رسالة عاطفية لفيرمينو ومحمد صلاح

المصدر: وكالات

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تحدث السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، لأول مرة لوسائل الإعلام من الأراضي الألمانية بعد وصوله للخضوع للفحوصات الطبية في نادي بايرن ميونخ، الثلاثاء، تمهيدا للانضمام إلى صفوفه.

وبرر ماني انتقاله الوشيك لبطل البوندسليغا خلال تصريحات لصحيفة "بيلد"، قائلا: "كل طفل يريد الفوز بدوري الأبطال، وكل لاعب في العالم يرغب في ذلك".

وأضاف: "أنا الآن ضمن فريق ينافس بقوة على اللقب، لكن من المبكر قليلا الحديث عن الوصول لنهائي دوري الأبطال، لكننا سنبذل كل شيء لدينا من أجل تحقيق ذلك".

ووجه ماني، عدة رسائل عقب انتقاله إلى نادي نجم بايرن ميونخ الألماني، منها رسالة إلى زميله المصري محمد صلاح زميله السابق في "الريدز".

وأعلن بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، رسميا إنهاء إجراءات التعاقد مع ساديو ماني بعقد يمتد لمدة 3 سنوات حتى صيف عام 2025، براتب أسبوعي يصل لنحو 360 ألف جنيه إسترليني، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكشف ساديو ماني، في حوار مطول مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول، عن عدة رسائل يوجهها لزملائه في "أنفيلد" وللمدرب يورغن كلوب ولزميله الجديد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، وأخيرا إلى جمهور "الريدز".

وتحدث ماني عن زميليه السابقين محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، اللذين كونا معه ثلاثيا هجوميا مرعبا على مدار 5 سنوات في ليفربول، وذلك في رده على سؤال عن كيفية صناعة هذه الثلاثية وسرها.

وأجاب ساديو ماني عن السؤال ضاحكا بالقول: "أمر رائع بالطبع، بوبي ومو يا لهما من لاعبين، لا أعتقد أن هناك أسرارا، فما حدث أنني لعبت إلى جوار لاعبين من اللاعبين العظماء، كانا يجعلان كل شيء أسهل بالنسبة لي".

وواصل: "أنا أدعمهما خاصة بوبي، كان دوما يسقط للخلف ويترك المساحات لي ولمو.. كانا خرافيين، وليفربول لا يزال لديه لاعبون آخرون عظماء الآن مثل ديوغو جوتا ولويس دياز".

وبعث ماني رسالة إلى مانويل نوير، زميله الجديد في بايرن ميونخ، الذي سجل في مرماه هدفين قاد بهما ليفربول للفوز على الفريق البافاري (3-1) في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 2019.

وقال ساديو ماني: "أفضل هدفين لي مع ليفربول، أولهما كان في مرمى أرسنال، وكان أول هدف لي في مباراتي الأولى، والثاني كان ضد بايرن ميونخ في شباك مانويل نوير.. اعتذر مانو، وأعتقد أنه كان هدفا خياليا".

وقال المهاجم السنغالي في رسالته ليورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، الذي ضمه من ساوثهامبتون قبل 6 سنوات، وارتبط معه بعلاقة قوية: "لقد ساعدني كلاعب، أعتقد منذ أول يوم تحدث فيه معي من أجل الانتقال لليفربول، كانت العلاقة حقا جيدة، إنه مدرب عظيم".

وعن مميزات المدرب الألماني قال: "لديه قلب ويكرس نفسه للعمل، وهذا ما يجعله استثنائيا للغاية، وبالطبع هو ساعدني كثيرا لأصبح اللاعب الذي أنا عليه الآن".

ووجه ماني رسالة إلى جماهير ليفربول والعاملين في النادي وزملائه في الفريق، قائلا: "لقد كان النادي رائعا، في غرفة خلع الملابس كانت العلاقة ودودة مع الجميع، ومع الجهاز الفني، وحتى العاملين في المطبخ، فتيات المطبخ، ومن ثم فالرحيل بشكل جيد هو أمر رائع".

وعن الجماهير قال: "سأعود إلى أنفيلد لأحيي الجماهير ولمشاهدة ليفربول، وسأكون مشجعهم رقم واحد، وسأبقى مشجعا للفريق إلى الأبد".

وواصل ساديو ماني: "أشكر الجماهير على كل شيء، أتذكر حين كانوا يتغنون باسمي.. لا أعرف كيف أغني بشكل جيد، لكني استمتعت بوقتي هنا، فاللعب في أنفيلد يمنحك قوة إضافية بسبب الجماهير.. سأفتقدكم، أحبكم، وسيبقى ليفربول هو بيتي".

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