أول قرار من كريستيانو رونالدو بعد تحطم «البوغاتي»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اتخذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، أول قرار بعد تعرض سيارته الفارهة «بوغاتي فيرون» البالغ قيمتها 1.7 مليون جنيه إسترليني، لحادث على يد أحد حراسه الشخصيين الذي كان يقودها ثم فقد السيطرة عليها.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن رونالدو تعهد بدفع الخسائر المترتبة على الحادث لصاحب المنزل المحطم.

وقال صاحب المنزل المتضرر جراء حادث سيارة رونالدو، في تصريحات لصحيفة "Ultima Hora": "ذهبت إلى منزل رونالدو، وقابلني رجل وسيدة في غاية التهذيب، ووعداني نيابة عن كريستيانو بدفع نفقات كل الأضرار التي سأواجهها بسبب حادث البوغاتي".

وواصل: "أخبراني بأن أصلح كل شيء وأحتفظ بالفواتير، لقد عانيت بسبب تحطم عداد المياه الخاص بي في الحادث، ولم أتمكن منذ هذا الحين من العيش بشكل طبيعي، وطارت مفصلات الأبواب، وتم هدم بعض أعمدة الخرسانة بالمنزل".

وأتم: "عندما أخبرتني الشرطة بالحادث اعتقدت أن كلبي قد قتل، لأنه دوماً يقف خلف الباب، لكني حين فتحت الباب رأيته يرتجف".

يذكر أن السيارة تم نقلها من مكان الحادث في وقت لاحق مغطاة بقماش على متن شاحنة.

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