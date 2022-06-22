تشيلسي يواصل تغييراته الإدارية ويعلن رحيل مارينا جرانوفسكايا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رحيل مارينا جرانوفسكايا عن منصب المدير الرياضي، بعد استمرارها سنوات طويلة داخل قلعة ستامفورد بريدج.

وتعتبر جرانوفسكايا أحد أمهر الإداريين في تشيلسي على مدار السنوات الماضية، حيث نجحت في التعاقد مع العديد من الصفقات القوية.

وجاء البيان الرسمي لتشيلسي على النحو التالي:

نقدم كل الدعم لتوماس توخيل المدير الفني لفريق الرجال لكرة القدم، وإيما هايز المديرة الفنية لسيدات كرة القدم بالنادي، وسنقدم دعماً لا ينتهي لجعل مشجعي تشيلسي المخلصين وبقية شركائنا فخورين، ويشمل الإعلان رحيل مارينا جرانوفسكايا المدير الرياضي لنادي تشيلسي، وسيعمل بوهلي كمدير رياضي مؤقت حتى يتم تعيين بديلاً لمواصلة عمل الفريق نحو أهدافه خلال فترة الانتقالات الحالية، واتفق نادي تشيلسي والسيدة جرانوفسكايا على أنها ستظل متاحة لبوهلي والنادي طوال فترة الانتقالات الحالية لمساعدته، نشكر مارينا جرانوفسكايا على سنواتها العديدة من الخدمة الممتازة للنادي ونتمنى لها كل التوفيق في مشاريعها المستقبلية.

وكان تشيلسي أعلن عن العديد من التغييرات الإدارية بعد انتقال ملكية البلوز لتود بوهلي المالك الجديد.

وحصل بوهلي على تشيلسي بعد توصله لاتفاق مع رومان إبراموفيتش، الذي واجه صعوبات كثيرة في إدارة النادي الإنجليزي بعد الأحداث السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

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