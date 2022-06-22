أول تعليق من ساديو ماني بعد انضمامه إلى بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الدولي السنغالي ساديو ماني، على رحيله من ليفربول بشكل رسمي وانضمامه إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وكان بايرن ميونخ أعلن بشكل رسمي ضم ماني من ليفربول لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال ماني في تصريحات لموقع بايرن ميونخ الرسمي: "سعيد لوجودي أخيراً مع بايرن ميونخ، لقد أجرينا محادثات كثيرة وشعرت باهتمام كبير من هذا النادي، لذلك لم يكن هناك شك في انضمامي للفريق منذ بداية المفاوضات".

وتابع: "حان الوقت المناسب لهذا التحدي، أريد أن أحقق الكثير مع بايرن ميونخ، خلال فترة وجودي مع سالزبورغ تابعت العديد من مباريات بايرن ميونخ، أحب هذا النادي كثيراً".

وكان عقد ماني ينتهي مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل 2023، قبل أن يقرر الدولي السنغالي الرحيل عن قلعة أنفيلد.

ولعب ماني بين صفوف ليفربول 6 مواسم، خاض خلالها 269 مباراة وسجل 120 هدفاً وصنع 48 هدفاً آخر، وحقق 6 ألقاب مع الريدز هي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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