رحلة الخمس سنوات.. محمد صلاح ملك الأرقام القياسية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، بالذكرى الخامسة لانضمام الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوف الريدز.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر": " 5 سنوات من كتابة التاريخ، 5 سنوات من الإبداع، 5 سنوات من الأرقام القياسية، 5 سنوات من محمد صلاح".

وانضم محمد صلاح لصفوف ليفربول بعد تألقه اللافت مع روما الإيطالي، في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 42 مليون يورو (36 مليون جنيه إسترليني).

وخاض محمد صلاح بقميص ليفربول 254 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 158 هدفاً، وصنع 58 هدفاً.

وحقق محمد صلاح مع ليفربول 6 ألقاب هي، الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزي، وكأس العالم للأندية.

وعلى مستوى الجوائز الفردية، حصل محمد صلاح خلال فترة لعبه مع ليفربول، على جائزة أفضل لاعب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مرتين متتاليتين (2017-2018)، كما حصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 4 مرات، وجائزة أفضل هدف في الشهر بالدوري الإنجليزي مرتين، ولقب لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية 10 مرات، وجائزة أفضل لاعب إفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية مرتين، وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا التي تقدمها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين مرتين.

وحصل محمد صلاح أيضاً على جائزة أفضل لاعب في العام من قبل رابطة النقاد الإنجليزية مرتين، وجائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، وجائزة أفضل ممرر في الدوري الإنجليزي، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2018/2017، وجائزة أفضل لاعب في ليفربول 2022/2021، وجائزة الحذاء الذهبي 2022/2021، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2018.

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