رسمياً.. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع ساديو ماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، تعاقده مع الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، لينضم الأخير بشكل رسمي إلى صفوف البافاري بداية من الموسم المقبل.

وأكد بايرن ميونخ في بيان رسمي أن عقده مع ساديو ماني لمدة 3 مواسم مقبلة، ليلعب ماني ضمن كتيبة أليانز أرينا حتى عام 2025.

ولم يكشف بايرن ميونخ في بيانه الرسمي قيمة شراء ساديو ماني من ليفربول، لكن تقارير عالمية أكدت أن قيمة الصفقة بلغت 32 مليون يورو.

وكان عقد ماني مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023، قبل أن يقرر الدولي السنغالي الرحيل عن قلعة أنفيلد.

ولعب ماني بين صفوف ليفربول 6 مواسم، خاض خلالها 269 مباراة وسجل 120 هدفاً وصنع 48 هدفاً آخر، وحقق 6 ألقاب مع الريدز هي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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