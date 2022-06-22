أياكس يعلن بديل تين هاغ

المصدر: وكالات

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أعلن نادي أياكس، اليوم الأربعاء، تعاقده مع ألفريد شرودر لتدريب الفريق الهولندي، حتى عام 2024، مع إمكانية تمديد العقد لموسم ثالث، ليحل بديلاً للمدرب تين هاغ، الذي رحل لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعود شرودر كرجل أول في الجهاز الفني لفريق أياكس، بعد أن عمل مساعداً لتين هاغ خلال الفترة من 2018 حتى عام 2019، وساهم في وصول الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما عمل مساعداً لمدرب أياكس السابق رونالد كومان.

وينضم شرودر إلى كتيبة أياكس قادماً من كلوب بروج، الذي فاز معه بالدوري البلجيكي الموسم الماضي.

وقال مدرب أياكس الجديد: "أصبحت مدرباً رئيسياً في أياكس هو شرف وفرصة عظيمة بالنسبة لي، أنا حريص على اغتنامها، وأود أن أفوز بألقاب في أمستردام مع فريق يلعب كرة قدم ممتعة، مع توازن جيد بين كبار اللاعبين ذوي الخبرة والعديد من المواهب العظيمة".

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