ديل بوسكي يعلق على إمكانية انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الإسباني المخضرم فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق، على إمكانية انتقال الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف الميرنغي مستقبلاً.

وقال ديل بوسكي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "بالنسبة لإمكانية انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد، يستطيع بالفعل صلاح التواجد في أي فريق كبير".

وتابع: "أعتقد أن محمد صلاح راض عن وجوده في ليفربول، ويرغب في تحقيق بطولات جديدة مع الريدز، لديه فرصة الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، ولكني أعتقد أنه سيستمر مع ليفربول".

وعن تألق كريم بنزيما خلال الموسم المنقضي مع ريال مدريد، قال ديل بوسكي: "رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد يعد أحد أسباب تألق كريم بنزيما، وأيضاً تألق الفريق ككل، ساعد بنزيما كثيراً على تقديم أفضل ما لديه".

وعن إمكانية توليه منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، قال ديل بوسكي: "اعتزلت منذ فترة طويلة، وأرفض العمل في أي منصب إداري".

وبخصوص متابعته لكرة القدم المصرية، قال ديل بوسكي: "ليس لدي معرفة كبيرة بالكرة المصرية ولكن كنت أعرف بعض اللاعبين، مثل أحمد حسن الذي تدرب تحت قيادتي في تركيا"

وتحدث الإسباني المخضرم في نهاية تصريحاته، عن المباراة التي جمعت بين ريال مدريد والأهلي المصري عام 2001، حيث قال: "خسرنا المباراة وأعتقد أن الأهلي كان أفضل، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار الأجواء الحارة التي لعب فيها ريال مدريد وقتها".

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