أنس جابر تساعد سيرينا وليامز في تحقيق عودة ناجحة

المصدر: أ ف ب

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كللت أسطورة كرة المضرب الأمريكية سيرينا وليامس المصنفة أولى عالميا سابقا، عودتها بنجاح إلى الملاعب الثلاثاء بعد غياب عام بسبب الإصابة، وذلك بالفوز مع شريكتها التونسية أنس جابر في الدور الأول من منافسات الزوجي في دورة إيستبورن الإنجليزية الدولية على الملاعب العشبية والإعدادية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى مطلع الأسبوع المقبل.

وتمكنت سيرينا البالغة من العمر 40 عاما والمتوجة سبع مرات بلقب بطولة ويمبلدون آخرها عام 2016، وجابر الثالثة عالميا من الفوز على التشيكية ماري بوزكوفا والإسبانية سارا سوريبيس تورمو 2-6 و6-3 و13-11.

وقالت سيرينا بعد المباراة بابتسامة كبيرة: "يا إلهي، لقد كان اللعب مع أنس ممتعًا جدا، وكان رائعًا!".

من جهتها، قالت جابر بعد المباراة "إنه لشرف كبير أنها اختارتني للعب غلى جانبها، لأكون صادقًة، لم أصدق ذلك كنت متوترة قليلاً في البداية للعب مع مثل هذه الأسطورة لكنها جعلتني أشعر أنني بحالة جيدة في الملعب حتى عندما ارتكبت أخطاء".

واستهلت سيرينا، صاحبة 23 غراند سلام في مسيرتها الاحترافية، المباراة بالإرسال ونجحت في كسب الشوط الأول، لكنها وجابر خسرتا المجموعة الاولى 2-6 بعدما خسرت كل منهما إرسالها مرة واحدة.

وأضافت سيرينا التي بدت بحاجة الى السرعة في تحركاتها لكنها لم تفقد أبدا شراستها وقوتها "بعد المجموعة الأولى، حاولنا فقط الصمود انتهى بي الأمر بإيجاد الشعلة قليلاً وكنت بحاجة إليها. لكنهما (بوزكوفا وسوريبيس تورمو) لعبتا جيدًا في المجموعة الأولى ...".

ونجحت سيرينا التي لم تظهر بأفضل حالاتها، وجابر في الرد في المجموعة الثانية 6-3، قبل حسم الشوط الفاصل بصعوبة 13-11.

وكسبت سيرينا النقطة السابعة عشرة 9-8 وحصلت على نقطة حسم المباراة، لكنها أهدرتها بضربة خلفية خارج الملعب، ثم حصلت سيرينا على نقطة أخرى بإرسال قوي 10-9 أهدرتها هذه المرة جابر بضربة مباشرة في الشبكة.

وبعد إنقاذها كرة كانت ستخرجهما من المنافسة، نجحت جابر في الحصول على نقطة المباراة استغلتها جيدا هي وسيرينا هذه المرة واستفادتا من خطأ مباشر غير مألوف من سوريبيس بضربة "على الطاير" فأنهيتا المباراة في ساعة و24 دقيقة.

وتلتقي سيرينا وجابر مع اليابانية شوكو أوياما العاشرة عالميا في منافسات الزوجي والتايوانية تشان هاو-تشينغ الـ49 من أجل بطاقة الدور ربع النهائي.

وتدخل المشاركة في دورة إيستبورن ضمن استعدادات سيرينا التي تراجعت إلى المركز 1204 في التصنيف العالمي، لبطولة ويمبلدون واستعادة إيقاع اللعب بعدما غابت عن المنافسات منذ إصابتها في الفخذ خلال مباراتها في الدور الاول من ويمبلدون العام الفائت أمام البيلاروسية ألكسندرا سانسوفيتش الـ100 عالميا، وودعت باكية.

وقتها كانت سيرينا مصنفة في المركز الثامن.

وبمجرد إعلان عودتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لم يتردد منظمو بطولة ويمبلدون في تقديم بطاقة دعوة لها.

وفضلا عن تتويجها بلقب البطولة الانجليزية سبع مرات، بلغت المباراة النهائية مرتين في عامي 2018 و2019.

ومنذ تتويجها بآخر ألقابها الكبرى في أستراليا 2017، لا تزال الاميركية تبحث عن لقبها الـ24 لمعادلة الرقم القياسي باسم الاسترالية مارغاريت كورت، علمًا أنها خسرت أربع مباريات نهائية في الغراند سلام منذ حينها (ويمبلدون 2018 و2019، والولايات المتحدة 2018 و2019).



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