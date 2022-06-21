مرشح ثالث لاستضافة كأس آسيا 2023

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن أستراليا تدرس التقدم بعرض لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين منافسات البطولة في يونيو ويوليو من العام المقبل، لكن رغبة البلاد الصارمة في التخلص من فيروس كورونا كانت وراء قرار الاعتذار عن عدم الاستضافة.

وفتح الاتحاد الآسيوي باب الترشح لاستضافة البطولة الشهر الماضي، وقال إنه يجب إبداء الرغبة قبل حلول 30 يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأسترالي لكرة القدم: "نجري مناقشات مع الاتحاد الآسيوي والحكومة بالتوازي حيث نقيم العملية ومصلحتنا"، فيما امتنعت الحكومة الأسترالية عن التعليق بخصوص مدى دعمها للتقدم بعرض لاستضافة البطولة القارية.

وقالت أنيكا ويلز وزيرة الرياضة في الحكومة الاتحادية: "يرتبط قرار التقدم بعرض بالاتحاد الأسترالي لكرة القدم، بصفته المنظمة الرياضية الوطنية ذات الصلة".

وكانت كوريا الجنوبية أكدت، الإثنين، أنها ستقدم عرضاً لاستضافة منافسات كأس آسيا 2023، بينما أشارت اليابان الشهر الماضي إنه حدث تواصل معها بشكل غير رسمي بشأن تقديم عرض.

وتواجه أستراليا فترة مزدحمة في 2023 حيث تشارك مع نيوزيلاندا في استضافة كأس العالم للسيدات بدءًا من 20 يوليو.

واستضافت أستراليا كأس آسيا عام 2015، وقادها المدرب السابق أنجي بوستيكوغلو لإحراز اللقب لأول مرة.

وقد يتوقف اهتمام أستراليا على مدى رغبة الاتحاد الآسيوي في نقل البطولة بعيدًا عن منتصف العام، نظرًا لاحتمال التعارض مع موعد كأس العالم للسيدات والطلب المتزايد على الملاعب من ألعاب أخرى خلال فصل الشتاء في أستراليا.

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