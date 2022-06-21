فينسيوس يحسم مصيره مع ريال مدريد.. ويكشف كواليس "صفعة" أنشيلوتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، مصيره مع ناديه بعدما أشارت تقارير عالمية إلى اقترابه من الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان بداية من الموسم الجديد.

وقال فينسيوس في تصريحات لقناة "سبورت" البرازيلية: "سأستمر مع ريال مدريد، أنا ألعب في أكبر نادي بالعالم".

وتابع: "مازال هناك الكثير في انتظاري لتحقيقه مع ريال مدريد".

وعن علاقته بمدرب ريال مدريد أنشيلوتي، قال فينسيوس: "كل اللاعبين الذين يعملون مع أنشيلوتي يعشقونه".

وفجر فينسيوس مفاجأة كبيرة، حيث قال: "أنشيلوتي أحيانا يصفع لاعبي ريال مدريد على وجوههم كونهم يحتاجون ذلك، فهو فعل ذلك من قبل معي ومع ميليتاو".

وعن رأيه في مستوى زميله بالمنتخب البرازيلي نيمار، قال فينسيوس: "هو أفضل لاعبينا، دائماً ما يراقبه المنافسون جيداً، وهو يطلب أن نركض في المساحات".

وأتم: "نيمار يمتلك جودة كبيرة وينجح في تمرير الكرة لنا بشكل مميز، والأجواء في البرازيل الأفضل في العالم فالكل يريد التواجد، واللاعبون الأكثر خبرة يمنحونا الحرية حتى نفعل ما نريد".

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