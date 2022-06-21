ماني يصل مدينة ميونخ استعدادا للانضمام إلى البايرن (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وصل الدولي السنغالي ساديو ماني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة ميونخ الألمانية، صباح اليوم الثلاثاء، لإنهاء إجراءات انتقاله إلى نادي بايرن ميونخ.

وبحسب شبكة "شكاي سبورتس"، فإن ماني سيخضع للفحص الطبي الخاص بصفقة انتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وكانت تقارير عالمية أشارت إلى أن بايرن ميونخ سيُقدم ماني على ملعبه أليانز أرينا في حضور الجماهير، بعد الإعلان عن إتمام الصفقة، غداً الأربعاء.

وأظهر ساديو ماني تألقاً واسعاً مع ليفربول الإنجليزي خلال الموسم المُنقضي، وكذلك رفقة منتخب بلاده السنغال، بعدما قاده لحصد بطولة كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه، وكذلك التأهل إلى منافسات كأس العالم 2022.

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