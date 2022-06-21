حالة ذعر وقلق.. هبوط اضطراري لطائرة نيمار في البرازيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضت طائرة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، لهبوط اضطراري أثناء عودتها إلى البرازيل.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الطائرة بدأت رحلتها من باربادوس ولكنها اضطرت للهبوط في شمال شرق البرازيل بشكل مُفاجئ.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن الطائرة التي يملكها نيمار هبطت في شمال شرق البرازيل بعد حالة كبيرة من الذعر والقلق، مشيرة إلى أنه ليس هناك أنباء مؤكدة حول تواجد نيمار على متن الطائرة خلال هذا الموقف.

وسبق ونشر نيمار العديدة من الصور له بجانب شقيقته رافائيلا داخل الطائرة، التي يستخدمها دوماً أثناء عودته من الإجازات التي يقضيها في ميامي بالولايات المتحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز