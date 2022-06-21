أسباب فشل المفاوضات مع مساعد جوارديولا لتدريب منتخب مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين، أنه كان اتفق مع الإسباني خوان مانويل ليلو مساعد المخضرم بيب جوارديولا لتولي تدريب منتخب مصر الأول خلفاً لإيهاب جلال، وذلك قبل توليه مؤخراً تدريب نادي السد القطري لمدة موسم، بعد إقالة خافي جارسيا.

وقال حازم فتوح في تصريحات للقناة "الأولى" الفضائية: "رشحت خوان مانويل ليلو لتدريب منتخب مصر، وحصلت على موافقته ولكن المفاوضات لم تكتمل".

وأضاف: "أسباب فشل المفاوضات تعود إلى ضيق الوقت وعدم السرعة في الرد، خاصة أن المدرب كان يمتلك عرضاً من السد القطري، وكان يرغب في حسم موقفه بشكل سريع".

وأكمل: "خوان مانويل كان مرحباً للغاية لتدريب المنتخب المصري قبل أن يتولى مؤخراً تدريب فريق السد القطري، المدرب الإسباني قال لي، منتخب مصر؟ أنا أوافق بالطبع على تدريبه".

وواصل: "هذا يؤكد أن الكرة المصرية لها شأن كبير في العالم، وبالطبع محمد صلاح ومحمد النني لهما دور كبير في ذلك".

وأتم: "خوان مانويل ليلو هو الأب الروحي لبيب جوارديولا، وليس فقط أحد مساعديه".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري، لم يعلن حتى الآن عن المدرب الجديد الذي سيقود الفراعنة خلفاً لإيهاب جلال.

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