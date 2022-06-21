مواعيد مباريات البطولات الإفريقية للموسم الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات بطولات الأندية الإفريقية (دوري أبطال إفريقيا، الكونفدرالية)، بداية من المراحل التمهيدية وحتى المباراة النهائية.

وحدد الاتحاد الأفريقي شروط المشاركة في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية للموسم الجديد، وجاءت على النحو التالي:

- السماح بإجراء خمسة تبديلات

- السماح لكل فريق بقيد 40 لاعباً

- يتواجد على دكة البدلاء 9 لاعبين بدلاً من 7 لاعبين

وتضمن خطاب الاتحاد الإفريقي المرسل للاتحادات المحلية مواعيد المباريات، التي ستكون على النحو التالي:

الأدوار التمهيدية:

- الدور التمهيدي الأول (ذهاب وعودة)

من 9 إلى 11 سبتمبر، ومن 16 إلى 18 سبتمبر 2022

- الدور التمهيدي الثاني (ذهاب وعودة)

من 7 إلى 9 أكتوبر ومن 14 إلى 16 أكتوبر 2022

- ملحق الكونفدرالية (ذهاب وعودة)

من 2 إلى 9 نوفمبر 2022

دور المجموعات:

- الجولة الأولى من 10 إلى 12 فبراير 2023

- الجولة الثانية من 17 إلى 19 فبراير 2023

- الجولة الثالثة من 24 إلى 26 فبراير 2023

- الجولة الرابعة 7 و8 مارس 2023

- الجولة الخامسة 17 و18 مارس 2023

- الجولة السادسة من 31 مارس إلى 2 إبريل 2023

الأدوار النهائية:

ربع النهائي (ذهاب وعودة)

من 21 إلى 23 إبريل ومن 28 إلى 30 إبريل 2023

نصف النهائي (ذهاب وعودة)

من 12 إلى 14 مايو ومن 19 إلى 21 مايو 2023

النهائي

يتم تحديده في الفترة بين 2 إلى 11 يونيو 2023

وكشف الاتحاد الإفريقي عن موعد تسجيل اللاعبين المشاركين في البطولة، حيث ستكون فترة التسجيل الأولى بداية أغسطس المقبل وحتى 15 من الشهر نفسه، بينما ستبدأ فترة التسجيل الثانية من 1 حتى 31 يناير 2023.

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