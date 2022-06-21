سيارة رونالدو تتحطم في مايوركا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضت إحدى السيارتين الفخمتين اللتين أرسلهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مايوركا لقضاء عطلة عائلته الصيفية، لحادث تحطم في منتجع سا كوما على الساحل الشرقي.

وتحطمت سيارة بوجاتي فيرون التي يمتلكها مهاجم مانشستر يونايتد، وتبلغ قيمتها 1.7 مليون جنيه استرليني، وكان يقودها أحد العاملين لدى اللاعب عندما اصطدمت بجدار، ولم يصب السائق بأذى، ولكن الجزء الأمامي من محرك السيارة تضرر.

وأشارت صحيفة «ميلي سبورت»، إلى أن كريستيانو سافر إلى مايوركا مع أطفاله الخمسة وصديقته جورجينا رودريغيز منذ يوم 14 يونيو الجاري، ويستأجرون منزلاً فخماً عند سفح جبال ترامونتانا، ويستمتعون بالخروج لأيام على يخت كريستيانو.

وهذه هي المرة الأولى التي يقضي فيها كريستيانو وجورجينا عطلة مع ابنتهما حديثة الولادة إزميرالدا، والتي توفي شقيقها التوأم أثناء الولادة في منتصف أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يبقوا في المنزل لمدة 3 أو 4 أيام أخرى.

وبالإضافة إلى سيارته بوجاتي فيرون، قام كريستيانو أيضاً بشحن سيارة مرسيدس لقضاء إجازتهم، وتحتوي الفيلا التي يقيمون فيها على صالة ألعاب رياضية، ومسبح محاط بأشجار النخيل، والعديد من الجاكوزي، وملعب لكرة الطائرة الشاطئية، وملعب كرة قدم صغير.

وهو العقار نفسه الذي اختاره زميله السابق، سيرجيو راموس، لقضاء عطلة سابقة مع زوجته بيلار روبيو وأطفالهما، واختار رونالدو وعائلته مايوركا لقضاء إجازتهم الصيفية العام الماضي، قبل أن يعلن المهاجم أنه سيعود إلى أولد ترافورد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز