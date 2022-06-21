بيرناردو سيلفا باقٍ مع مان سيتي

المصدر: (برلين - د ب أ )

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أبدى الإسباني غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ثقته في بقاء لاعب الوسط البرتغالي بيرناردو سيلفا في صفوف الفريق، وارتبط النجم البرتغالي بقوة بالانتقال إلى برشلونة، بعد 5 مواسم مع «السماوي»، في الوقت الذي أبدى فيه تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني، حرصه الشديد على استقدام اللاعب.

وأنهى غوارديولا كل التكهنات الخاصة بانتقال سيلفا قبل انطلاق موسم 2022 - 2023، وقال في مؤتمر صحافي: أعتقد أن بيرناردو سيلفا سيبقى معنا،ونريده في فريقنا الموسم المقبل.

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