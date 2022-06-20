مينيرو يتخطى فلامينغو بهدفين نظيفين في الدوري البرازيلي

المصدر: برازيليا - البيان

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ضمن مباريات الجولة الـ 13 في الدوري البرازيلي، نجح فريق اتليتكو مينيرو على ملعبه أول من أمس، في تخطي عقبة منافسه القوي فلامينغو بهدفين نظيفين، بهذه النتيجة يصل مينيرو إلى 21 نقطة ويصعد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة، سجل ناتشو الهدف الأول في الدقيقة 34، وأديمير هدف الفوز في بداية الشوط الثاني. جاءت بداية المباراة حافلة بالنشاط، واستطاع فلامينغو الوصول إلى منطقة الهجوم في هجمة قادها أندرياس بيريرا، في الدقيقة 11، قبل أن يتصدى لها حارس فلامينغو إيفرسون، بعدها تقدم كينو بالكرة في هجمة مرتدة لأتليتكو مينيرو ولعبها لهالك عند مدخل منطقة الهجوم، لكن الحارس دييجو ألفيس تمكن من الدفاع عن مرماه.

في الدقيقة 30، أصيب جايير بكسر في عظمتين في يده اليسرى، وقام المدرب أنطونيو محمد بأول تبديل للمباراة ونزل أوتافيو مكانه، وفي الدقيقة 34 يفتتح اتليتكو التسجيل، عندما مرر أرانا كرته الجميلة إلى كينو الذي سدد بقوة ولكن الحارس دييجو ألفيس صدها قبل أن يتابعها ناتشو ويسكنها في المرمى محرزاً الهدف الأول لفريقه.

في بداية الشوط الثاني، يجري دوريفال جونيور المدير الفني لفلامينغو تغييرين في فريقه، بإشراك ويليان أراو ومارينيو بدلاً من أندرياس بيريرا وفيتينيو، بينما احتفظ اتليتكو مينيرو بنفس تشكيلة الفريق التي خاضت شوط المباراة الأول.

في الدقيقة 47، أرسل ماريانو لاعب مينيرو الكرة من الجناح الأيمن إلى هالك على حدود منطقة جزاء فلامينغو، لعب هالك برأسه لأديمير الذي سددها مباشرة مسجلاً الهدف الثاني لأتليتكو مينيرو.

ومن المقرر أن يواجه أتليتكو مينيرو منافسه فريق فلامينغو غداً، على ملعب مينيراو، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس البرازيل، على أن تقام مباراة الإياب بينهما في الـ 13 يوليو في ماراكانا في ريو دي جانيرو.

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