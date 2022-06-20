المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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كشف نادي مانشستر سيتي اليوم وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، عن كواليس تصوير فيديو إعلان التعاقد مع هالاند الأسطوري، وهو الطريقة المبتكرة الخارقة للعادة التي أذهلت كل من شاهد التقديم من جماهير كرة القدم.

انتظار وترقّب

وكانت جماهير سيتي و الرأي العام الرياضي بصفة عامة في انتظار رؤية أسطورة كرة القدم الموهبة الفذة هالاند بقميص مانشستر سيتي، بعد الإعلان الرسمي عن التعاقد معه، مقابل 75 مليون يورو، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

إدهاش وإبهار

وتمثلت الطريقة المدهشة التي قدم الحساب الرسمي لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لأربع مرات خلال الخمس سنوات الماضية بها هالاند، عبر الكشف عن اللاعب، باستخدام صورة فوتوغرافية «قديمة».

أريكة قديمة

ونشر الحساب صورة لهالاند جالساً على أريكة المنزل، مرتدياً قميص مانشستر سيتي، بعمر 9 أعوام، في 2009.

وهي صورة شهيرة لهالاند بقميص الفريق الذي مثله والده ألفي هالاند، في الألفينيات.

الواقع الحالي

وأعاد مانشستر سيتي نشر تلك اللقطة، بإظهاره جالساً بنفس الوضعية، على نفس الأريكة، بقميص مانشستر سيتي الجديد، وبعبارة «لقد وصل».

الهداف المقبل

ويعد هالاند من أكبر المكاسب الهجومية لسيتي ومرشح بقوة لاحتلال صدارة هدافي البريميرليغ في الموسم المقبل وهو نجل آلف إينغ لاعب مانشستر سيتي السابق، ومعروف بأنه أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، وقد وقَّع معه السيتي بعدما أثبت قدرة فائقة على تسجيل الأهداف خلال وجوده مع أندية مولد أف كي النرويجي، وريد بول سالزبورغ النمساوي بالإضافة إلى بوروسيا دورتموند.

86 هدفاً

سجل هالاند، صاحب الـ 20 مباراة دولية مع منتخب النرويج، 86 هدفاً خلال 89 مباراة في موسمين ونصف مع دورتموند، وفاز مع الفريق بلقب كأس ألمانيا، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال موسم 2020/21.

#مانشستر_سيتي يكشف عن كواليس تصوير فيديو إعلان التعاقد مع #هالاند وكيف تم إعادة تجسيد المشاهد القديمة مع الواقع الحالي .#البيان_الرياضي pic.twitter.com/jFfZ4YIxTS — البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 20, 2022

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