ليفربول يحدد موعد حسم مستقبل صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف تقارير إنجليزية، عن موعد حسم مستقبل الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي مع ناديه، في ظل انتهاء تعاقده مع الريدز بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، فإن ملف تجديد عقد محمد صلاح وكذلك كل اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الريدز بنهاية الموسم الجديد، سيتم حسمها عن طريق المدير الرياضي للنادي الإنجليزي جوليان وارد، بمجرد بداية الموسم التحضيري الجديد 4 يوليو المقبل.

وأكد الموقع أن ليفربول لديه ثقة في احترافية محمد صلاح خاصة أن سلوكه في المفاوضات خلال الفترة الماضية كان مثالياً ومستواه لم يتأثر، مشيراً إلى أن حسم مستقبل الدولي المصري سيكون أولوية بالنسبة لليفر.

يذكر أن الدولي السنغالي ساديو ماني المحترف بصفوف ليفربول الذي ينتهي تعاقده هو الآخر مع الريدز بنهاية الموسم المقبل، اقترب من الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي والانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني حسب ما أكدته وسائل الإعلام العالمية في الآونة الأخيرة.

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