الحكم على صامويل إيتو بالسجن 22 شهراً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تقبل لاعب برشلونة والرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، ووكيله خوسيه ماريا ميساليس، عقوبات بالحبس 22 شهراً وعام، على الترتيب.

جاء ذلك بعد اعترافهما بالتهرب من سداد 3 ملايين يورو و872 ألفا، كضرائب للخزانة العامة خلال الفترة من 2006 وحتى 2009، بحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

وأقر إيتو أمام إحدى محاكم برشلونة بالتهرب الضريبي، لكنه ألقى باللائمة بشكل غير مباشر على ميساليس الذي لطالما وصفه بوالده الثاني.

وشكا إيتو وكيله السابق، متهماً إياه بالاحتيال والانفراد بلا وجه حق بإدارة ممتلكاته، وهو الملف الذي لا يزال رهن التحقيقات.

وقال إيتو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "أعترف بالأحداث وسوف أدفع، لكنني كنت صغيراً وقتها، وأنفذ ما كان يطلبه مني والدي".

وبلغ إجمالي العقوبات المادية على إيتو مليون يورو و810 ألف، عبارة عن غرامة عن التهم الأربع الموجهة له، أما إجمالي غرامات ميساليس فبلغت 905 ألف يورو، عن أربع تهم أخرى.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أنه لن يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات نظراً لعدم وجود سوابق جنائية على الثنائي، فضلاً عن تعاونهما وسدادهما جزءا من الضرائب.

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