بروس باك يتنحى عن رئاسة تشلسي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي تشيلسي، اليوم الإثنين، أن الأمريكي بروس باك سيتنحى عن رئاسة النادي الإنجليزي، وسيتخلى عن المنصب الذي شغله لقرابة 20 عاما، وذلك بعد انتقال ملكية البلوز إلى مجموعة بوهلي.

ومن المقرر أن يترك باك (76 عاما) منصبه نهاية الشهر الحالي، على أن يبقى في تشيلسي لكن كأحد كبار المستشارين.

ويأتي رحيل باك عقب انتقال ملكية النادي اللندني في أواخر مايو الماضي إلى الأمريكي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول.

وقال باك: "أنا فخور بأني ساعدت تشيلسي على تحقيق نجاح كبير على أرض الملعب وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، الآن هو الوقت المناسب للتنحي والسماح للملاك الجدد بالبناء على الأسس القوية التي وضعناها".

وتولى باك منصب رئيس مجلس إدارة نادي تشيلسي منذ عام 2003 بعد أن لعب دوراً رئيسياً في استحواذ المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش على النادي، وساهم في النجاح الكبير الذي حققه النادي سواء مع فريق الرجال أو السيدات.

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