بعد رد مبابي.. رئيس الاتحاد الفرنسي يتراجع عن تصريحاته

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تراجع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جرايت، عن تصريحاته التي أدلى بها بشأن الاعتزال الدولي للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وكان نويل لو جرايت صرح مؤخراً، بأن مبابي كان يرغب في عدم تمثيل منتخب فرنسا مرة أخرى بعد ركلة الترجيح التي أضاعها في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، وتسببت في توديع الديوك لمنافسات لبطولة لحساب منتخب سويسرا.

ورد مبابي على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي، حيث كتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نعم هذا صحيح، لقد قمت بشرح كل شيء جيداً له، لكن السبب وراء ذلك هو العنصرية التي تعرضت لها، وليس ركلة الترجيح الضائعة".

وعاد رئيس الاتحاد الفرنسي مرة أخرى واتفق مع مبابي في رده، حيث قال في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "أتفق مع مبابي، لقد فهمت كل شيء ولا توجد مشكلة معه، لدي ارتباط عميق بشخصية مبابي".

يذكر أن رئيس الاتحاد الفرنسي انتقد مبابي في الأسابيع الأخيرة، بسبب أزمة حقوق الصور مع منتخب فرنسا.

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