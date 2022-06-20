موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2022، بنظام الذهاب والإياب، بعدما أقيمت النسختين الماضيتين بنظام المباراة الواحد.

وقرر الاتحاد الآسيوي، أن يلتقي ممثل غرب آسيا مع ممثل شرق آسيا في نهائي دوري أبطال آسيا 2022، يومي 19 و26 فبراير 2023.

وأكد الاتحاد الآسيوي أنه تم اختيار دولة اليابان لاستضافة المباريات الإقصائية لأندية شرق آسيا، بداية من دور الـ 16 وحتى الدور نصف النهائي، مع اعتماد مواعيد الأدوار الإقصائية، التي تقام من مباراة واحدة.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن مباريات أندية غرب آسيا في الأدوار الإقصائية بداية من دور الـ 16 وحتى الدور نصف النهائي، ستقام خلال الفترة من 3 وحتى 10 فبراير 2023، بنظام التجمع، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن الدولة المستضيفة.

موعد مباريات دوري أبطال آسيا

دور الـ 16

18 و19 أغسطس 2022

الدور ربع النهائي

22 أغسطس 2022

الدور نصف النهائي

25 أغسطس 2022

مباريات دور الـ 16 لأندية شرق آسيا

دايغو الكوري الجنوبي x جونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي

باثوم يونايتد التايلاندي x كيتشي هونغ كونغي

فيسيل كوبه الياباني x يوكوهاما إف مارينوس الياباني

جوهور دارول تاكزيم الماليزي x أوراوا رد دايموندز الياباني

مباريات دور الـ 16 لأندية غرب آسيا

الفيصلي السعودي x فولاد خوزستان الإيراني

الهلال السعودي x شباب الأهلي الإماراتي

الدحيل القطري x الريان القطري

الشباب السعودي x نسف قرشي الأوزبكي

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