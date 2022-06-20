اليابان تستضيف الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال لشرق آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين، تأكيد اختيار الاتحاد الياباني لكرة القدم، من أجل استضافة مباريات دور الـ16 والدورين ربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الشرق.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أكد في 13 يناير 2022، اعتماد إقامة مباريات دور الـ16 لمنطقة الشرق في دوري أبطال آسيا يومي 18 و19 أغسطس المقبل، على أن تقام مباراتي الدور ربع النهائي يوم 22، وقبل النهائي يوم 25 من ذات الشهر، حيث تقام جميع المباريات من جولة واحدة.

وتستضيف مدينة سايتاما مباريات دور الـ16، حيث يلتقي دايغو الكوري الجنوبي مع مواطنه جيونبوك هيونداي موتورز بطل نسختي عامي 2006 و2016، في حين يتقابل باثوم يونايتد التايلاندي مع كيتشي من هونغ كونغ، ويلتقي فيسيل كوبي الياباني مع مواطنه يوكوهاما مارينوس، وجوهور دار التعظيم الماليزي مع أوراوا ريد دايموندز الياباني الفائز بلقب البطولة مرتين من قبل.

ويشار إلى أن مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب في دوري أبطال 2022، ستقام خلال الفترة من 3 إلى 10 فبراير 2023 بنظام التجمع، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مكان إقامتها، أما الدور النهائي للبطولة، فسوف يقام من مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و26 فبراير 2023.

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