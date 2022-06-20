خطة ريال مدريد لخطف هالاند

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يخطط ريال مدريد الإسباني بالفعل، لانقضاض بقيمة 150 مليون يورو على المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، في غضون العامين المقبلين، حسبما ذكرت التقارير، على الرغم من أن النرويجي كان قد أكمل للتو انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتم تأكيد انتقال هالاند بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني إلى سيتي من بوروسيا دورتموند الألماني في وقت سابق من هذا الأسبوع، منهياً بذلك قصة انتقال طويلة الأمد.

ولكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى أصبح مستقبل الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، موضوعًا لتقارير وسائل الإعلام مرة أخرى.

وأشارت صحيفة «اس»، أن ريال مدريد يخطط لاتخاذ خطوة في عام 2024، بضم هالاند، من خلال تفعيل الشرط الجزائي بقيمة 150 مليون يورو، والمتضمن في صفقة هالاند مع سيتي.

وأدعى تقرير الصحيفة الاسبانية، أن المهاجم النرويجي الدولي، أراد إدراج البند في عقده، لأنه منفتح على الانضمام إلى مدريد في المستقبل.

ونوه التقرير إلى أن محاولة ريال الفاشلة لشراء مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، لم تكن مرتبطة باهتمامه بهالاند، لأن كان يأملون دائماً في ضم النرويجي في عام 2023 على أقرب تقدير.

ويمكن أن يحدث الكثير في غضون عامين، وسيركز هالاند فقط على ترك انطباع جيد في سيتي في الوقت الحالي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، غزير الإنتاج بشكل مذهل خلال الفترة التي قضاها في ألمانيا، وترك دورتموند بمعدل هدف تقريبًا في المباراة، وسجل 84 هدفاً في 88 مباراة.

ولدى هالاند أيضًا صلة عائلية بنادي مانشستر سيتي، حيث قضى والده ألف إنجي، ثلاثة مواسم مع سيتي بين عامي 2000 و2003.

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