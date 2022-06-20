لوكاكو يوافق على اللعب لانتر ميلان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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وافق البلجيكي روميلو لوكاكو، على شروط إعادة الانضمام إلى إنترميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة هذا الصيف، بعد موسم مخيب للآمال في تشيلسي الإنجليزي.

وأشار موقع «90 دقيقة» الإنجليزي، أنه كجزء من صفقة الإعارة، وافق تشيلسي على دفع نسبة مئوية من حزمة أجر اللاعب، كما وافق المهاجم على خصم طفيف لما كان يكسبه في ستامفورد بريدج الموسم الماضي.

وبعد الاتفاق على الشروط الشخصية، كل ما تبقى لوضع اللمسات الأخيرة، هو الشروط بين كلا الناديين، وأكد الموقع أن إنتر وتشيلسي، قريبان من وضع اللمسات الأخيرة على هذه الشروط.

وأوضح أن الشروط يمكن أن تشمل رسومًا مستقبلية، والتزامًا بالشراء، وموسمًا إضافيًا محتملًا على سبيل الإعارة بعد موسم 2022-2023.

وتعاقد المهاجم مع تشيلسي الصيف الماضي مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني، لكنه كان بمثابة خيبة أمل كبيرة للفريق الإنجليزي.

وقدم لوكاكو، 8 أهداف فقط مع تشيلسي، بعدما سجل 24 هدفًا في الدوري الإيطالي في إنتر خلال موسم 2020-2021.

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