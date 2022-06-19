نجم كرة إنجليزي سابق.. فرصة ثانية للحياة من متبرع بالكبد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يتحدث كيرون داير، نجم الكرة الإنجليزي السابق، عن الامتنان لشيء لم يحدث بعد، لأنه يعلم أن فرصته في حياة جديدة تعتمد على وفاة شخص آخر.

ويعلم داير أن الجزء الثاني من حياته سيولد وسط حزن وحداد على أهل وأصدقاء شخص آخر، وأكثر ما يهمه أنه إذا حصل على عملية زرع الكبد التي يحتاجها، فإنه يكرم ذكرى الشخص الذي أنقذه.

ويبلغ داير 43 عاماً، وقبل 20 عاماً، كان يلعب لمنتخب إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم ضد البرازيل، ولكن في العام الماضي، كشفت فحوصات طبية، تعرضه لحالة مرضية نادرة تسببت في تضرر كبده، وأصبح بحاجة إلى عملية زرع كبد جديد.

ويقول داير، والذي يتواجد على قائمة انتظار متبرع بالكبد لمدة ستة أشهر: «إذا لم يكن لدي عملية الزرع، فسيكون كبدي متضرراً للغاية، ولن يكون هناك ما يمكنهم فعله من أجلي».

وتشير صحيفة «ميل سبورت»، إلى أن حياته الآن تدور حول انتظار مكالمة هاتفية من فريق المتبرعين في مستشفى أدينبروك في كامبريدج، لتخبره أن الكبد المناسب أصبح متاحاً. ولا يمكنه أبداً حالياً، السفر لأكثر من ساعتين من المستشفى، ويجب أن يكون هاتفه المحمول معه في جميع الأوقات، وطموحاته في أن يصبح مدرباً كبيراً معلقة، ولكنه يعلم أن كل شيء ثانوي للحصول على فرصة جديدة في الحياة.

يقول داير: «في بعض الأحيان يكون هناك أشخاص ينتظرون عمليات زرع، ولديهم أسابيع فقط للعيش، وأنا أشعر بالتعب بشكل متزايد، لكنني لست في فئة الحالات العاجلة للغاية، لذا قد اضطر إلى الانتظار بضعة أشهر أخرى حتى يتدهور كبدي حقاً قبل استدعائي، ولا يوجد ما يكفي من متبرعي الكبد».

وأضاف: «أنا ممتن فقط لأنهم اكتشفوا ما هو الخطأ معي، وأدرك أنني أعتمد على مصيبة شخص آخر مما يمنحني الفرصة لأعيش حياة طويلة وسعيدة، وأملي الأكبر هو أن أكون فخوراً بمن أحصل على كبده، إنهم يشجعونك على التواصل مع عائلة المتبرع بعد العملية، وهذا شيء اعتزم القيام به تماماً».

وتابع: «أعتقد أن ذلك سوف يمنحني بعض الراحة، إذا كنت في وضع أسرة فقدت أحد أفرادها أو فقدوا شخصاً أحبوه، ولكن من خلال كرمهم، منحوا شخصاً آخر فرصة لحياة طويلة. آمل أن أكسب إرثهم، ولا أريد أن أفشل ذلك، وأعرف كم ستكون فرصة ثانية ثمينة».

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